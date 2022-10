Carburants, le défi du ravitaillement

Exceptionnellement, Cyril Touraille est sur le pont pour livrer un client en rupture depuis samedi matin. "On est autorisé à rouler le dimanche pour essayer de combler le retard de livraison dans les stations-services", explique-t-il. Ces retards sont liés aux grèves dans les raffineries mais aussi à la ruée dans les stations. Et les files d'attente compliquent le travail des transporteurs. Après quelques négociations avec les automobilistes, il faudra à Cyril plus d'une heure et demie pour arriver à destination. La station est déserte mais cela ne va pas durer. A peine arrivé, les automobilistes se pressent déjà.