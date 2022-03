Carburants : les camions-citernes autorisés à rouler le week-end

Notant la "situation de blocage de certains terminaux pétroliers, de raffineries, ainsi que de dépôts de produits pétroliers, dans le cadre d'un mouvement social", le texte souligne "le caractère stratégique et urgent pour l'économie nationale de l'approvisionnement des points de distribution et utilisateurs en produits d'hydrocarbures affectés par cette situation et les conséquences susceptibles de résulter d'une pénurie de ces produits".

L'arrêt permet ainsi l'"approvisionnement entre dépôts pétroliers ainsi que depuis les dépôts pétroliers vers les points de distribution et les clients finaux". Le retour à vide des véhicules concernés est également autorisé pour ces jours de levée d'interdiction sur le territoire national.