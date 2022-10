Carburants : les petites stations font de la résistance

Dans les années 70, les grandes surfaces commencent à vendre de l'essence et elles cassent les prix. À l'époque, l'Etat enrage car c'est lui qui fixe les tarifs de l'essence. Or, les grandes surfaces réclament un marché plus libre. Un long bras de fer s'engage. À la fin, les supermarchés gagnent et les petites stations ferment alors par milliers.