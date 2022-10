Carburants : pourquoi la France est coupée en deux

Une grosse moitié de l'Hexagone manque de carburants. Les pénuries les plus touchent le sud-est et surtout le nord, très gourmands en essence et diesel à cause de l'activité industrielle et du transport de marchandises. L'ouest, en revanche, est moins tendu. La plupart des raffineries sont à l'arrêt, en grève ou bloquées. Celle de Donges, par contre, fonctionne et ravitaillait jusqu'à ce mardi toute la façade atlantique. Mais ce soir, la CGT et Force Ouvrière annoncent une grève dans cette raffinerie à partir de demain.