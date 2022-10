Carburants, salaires : l'exaspération gagne les Français

Sur ce marché du Puy-de-Dôme, nous avons d'abord rencontré Guilaine. Une petite retraite et beaucoup de colère. Pour venir ici, son boucher fait 265 kilomètres aller-retour et n'est pas certain de pouvoir revenir la semaine prochaine. Certains de ses collègues n'ont même pas pu venir ce dimanche 16 octobre.