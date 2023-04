Carburants, transports : inquiétude pour Pâques ?

Grève, week-end de Pâques, vacances... Depuis quelques jours, les réservations sur les sites de covoiturage sont de plus en plus nombreuses. "Ces derniers jours, on est beaucoup plus haut que l'an dernier à Pâques. On a au total 300.000 places proposées pour ce week-end. Et par rapport à l'an dernier, ça fait 50% de réservations en plus", révèle Nicolas Michaux, porte-parole de BlaBlaCar.