Carte d'identité sur téléphone : le changement, c'est maintenant (ou presque)

Dominique Faure, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité, aimerait d’ailleurs étendre l'expérimentation au permis de conduire ou à la carte vitale. "L’idée, c’est de proposer à ceux qui ont le numérique facile de pouvoir en bénéficier, et à ceux qui veulent continuer avec leur carte d’identité de le faire", synthétise-t-elle au micro de TF1. Car non, cette nouvelle carte d’identité n’a pas vocation à remplacer sa version papier. Ce qui rassurera les 16 millions de Français qui disent avoir encore des difficultés à utiliser Internet.