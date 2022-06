"Imagin'hair", "raie-création"... Où trouve-t-on le plus de coiffeurs blagueurs ?

Tout le monde a un jour ou l'autre aperçu, ou fréquenté, un salon de coiffure portant l'un ou l'autre de ces noms. Plus rares et plus alambiqués, certains ont poussé plus loin encore la singularité. Les habitants de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) peuvent ainsi se faire couper les cheveux à "La Chambre à Hair", ceux de Rety (Pas-de-Calais) sont les bienvenus au salon "Clafou'tifs", et ceux de Férel (Morbihan) sont attendus par "Jenny Peigne ni Ciseaux". Quant aux sportifs de Villiers-le-Bel (Val-d'Oise), ils ne sauraient aller ailleurs que chez le prometteur "Coupe du Monde".