CARTE - Pavillon Bleu 2023 : dans quelles régions compte-t-on le plus de plages labellisées ?

Une eau de qualité, une plage propre et respectueuse de la biodiversité, le tout dans un environnement sécurisé et accessible aux personnes à mobilité réduite. Lancé en 1985 par l’association écologiste Teragir, le label "Pavillon Bleu" est décerné chaque année aux meilleurs sites de baignade en France métropolitaine et dans les territoires ultramarins. Cette année, 406 plages et 105 ports de plaisance ont décroché le précieux sésame.

Tout comme l’an dernier, c’est l’Occitanie qui arrive en tête avec 108 plages et 20 ports, soit 128 sites labellisés au total. Elle est suivie par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca), qui compte pour sa part 86 plages et 27 ports, soit 113 sites qui obtiennent la labellisation. La Nouvelle-Aquitaine occupe pour sa part la dernière marche du podium, avec 60 plages et 2 ports lauréats. Pour découvrir la liste complète, département par département, de tous les sites labellisés Pavillon Bleu, cliquez ici.