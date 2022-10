Ce maire créé volontairement des embouteillages

Dès sept heures du matin, à l'entrée de la commune de Beynes (Yvelines), les voitures se suivent au ralenti sur des centaines de mètres. "Ça fait 30 ans que je prends cette route et ça devient une catastrophe" ; "C'est dérangeant, mais on va faire avec. On n'a pas le choix", témoignent des automobilistes. Le sujet de cette colère, c'est le nouveau panneau "Stop", six au total. Ils sont installés depuis ce lundi sur décision du maire qui crée de nouveaux bouchons dans ce bourg de 7 500 habitants.