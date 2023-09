VIDÉO - "Ce n'est pas le pactole" : comment les retraités réagissent à la revalorisation des pensions

La nouvelle fait des heureux dans cette résidence senior à Nantes. Plus de 5% d'augmentation pour la retraite de base, ça vaut bien quelques acrobaties. "C'est une bonne nouvelle, on ne va pas cracher dessus. On va prendre et on ne va pas les rendre", plaisante une retraitée. Mais après avoir fait le calcul, certains déchantent un peu. "C'est mieux, mais ça ne va pas tout résoudre. Les maisons de retraite coûtent cher", confie une retraitée.