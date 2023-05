Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce mardi 16 mai 2023

▶️ Festival de Cannes : quel accueil pour Johnny Depp sur les marches ?

La 76ᵉ édition du Festival de Cannes débute ce mardi soir avec la projection de "Jeanne du Barry", le film de Maïwenn avec Johnny Depp dans le rôle de Louis XV. Sur la Croisette, la présence de la star américaine suscite de l’excitation, mais aussi des critiques. Suivez dans notre direct la première montée des marches et la cérémonie d’ouverture.

▶️Son petit-neveu agressé, Brigitte Macron dénonce "la lâcheté, la bêtise et la violence"

Elle sort du silence. Quelques heures après l'agression de son petit-niveau, Brigitte Macron s'est exprimée. L'épouse du président de la République a dénoncé "la lâcheté, la bêtise et la violence" des agresseurs. Les faits se sont produits, lundi 14 mai, à Amiens, en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites et quelques instants après l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1.

▶️Comment la majorité veut torpiller le texte visant à abroger la réforme des retraites

Ce mardi, au cours d'une conférence de presse donnée à l'Assemblée nationale, les chefs des trois groupes de la majorité ont brandi l'article 40 de la Constitution pour juger irrecevable la proposition de loi du groupe Liot visant à abroger le report de l'âge légal à 64 ans. La majorité va tout faire pour empêcher son examen.

▶️DOCUMENT LCI - Femmes dans l'armée ukrainienne : le parcours des combattantes

Dans un document exceptionnel, notre équipe de LCI sur le terrain a été au plus près de certaines de ces Ukrainiennes qui se battent pour leur pays, et qui servent dans les rangs de l'armée. Elles sont ainsi 41.000 femmes à servir comme soldates et même 5000 à se situer sur des positions de combat, d'après le ministère de la Défense.

▶️ VIDÉO - A 13 ans, elle fait fuir un requin en Floride : "Je suis devenue enragée"

Attaquée par un requin sur une plage de Floride, une adolescente de 13 ans a pu regagner le rivage après avoir eu le réflexe de frapper l’animal pour l'éloigner. Elle s'en sort avec 19 points de suture. Regardez son témoignage diffusé dans le JT de TF1.