Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce vendredi 12 mai

Quotidiennement, TF1info propose une sélection de l'actualité news, sport, culture à ne pas manquer. Au menu ce vendredi : la libération de Benjamin Brière et de Bernard Phelan tous les deux emprisonnés en Iran ; la situation qui semble se tendre pour la Russie à Bakmout alors que Kiev annonce des percées et que Prigojine accuse l'armée russe de "fuir" ; l'interview à TF1info du ministre des Solidarités pour expliquer le concept de "solidarité à la source" pour lutter contre le non-recours aux prestations sociales ; nos cinq favoris pour la finale de l'Eurovision prévue samedi à Liverpool ; et enfin, la folle histoire de la veuve éplorée inculpée pour meurtre aux États-Unis.