VIDÉO - "Ça m'a tellement pris la tête" : les couacs de la déclaration de biens exaspèrent les contribuables

C'est encore et toujours les mêmes scènes. Ce lundi matin, à Metz, une file d'attente devant ce centre des impôts. C'était déjà le cas la semaine dernière à Paris. Et cette après-midi, sur Internet, un site inaccessible. Reste une solution, tenter d'appeler. Et là encore, on tombe sur une ligne occupée. À quelques heures de la date limite, ces contribuables ont l'impression qu'ils n'arriveront jamais à bout de cette déclaration.