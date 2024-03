VIDEO - Centrale photovoltaïque, parc d'activités... la nouvelle vie des bases militaires

Plusieurs installations militaires désaffectées font l'objet de programmes destinés à leur offrir une seconde vie. Une opportunité pour les communes concernées, à condition qu'elles respectent certaines règles liées à l'activité militaire.

Avec la fin du service militaire, de nombreuses bases se sont retrouvées inutilisées. Sur les 350 sites répartis sur l'ensemble du territoire, certains ont été désaffectés et font l'objet de programmes divers et variés destinés à leur offrir une seconde vie.

C'est notamment le cas sur une partie de la base militaire de Creil (Oise), inutilisée depuis huit ans, où les engins de chantier ont aujourd'hui remplacé les avions de chasse. Alors qu'un projet de ferme photovoltaïque se dessine, il s'agit au préalable déminer le terrain. Pour cause : pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont occupé les lieux, et les alliés les ont bombardés. D'ici la fin de l'année, l'ancienne base aérienne sera totalement transformée et près de 100.000 foyers pourraient bénéficier de l'électricité grâce à ce projet.

A Bretteville-sur-Odon (Calvados) aussi, l'ancienne base aérienne a fait peau neuve pour devenir un parc d'activités où sont installées plus de 1000 entreprises locales. Dans l'ancien baraquement acquis et entièrement par Yohann Beaufils, directeur d'un laboratoire d'essai AET Bureau Veritas, 35 salariés testent et certifient désormais des produits du quotidien.