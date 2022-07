Centrales nucléaires : pourquoi les contrôles sont si longs

Au total, 15 000 opérations sont en cours. Beaucoup de pièces vont être changées. Même parmi les plus imposantes. Dernier point : EDF améliore la sécurité du site en se basant notamment sur les leçons tirées de la catastrophe de Fukushima. De nouvelles digues en cas d’inondations, de nouveaux générateurs de secours perchés à 15 mètres du sol et capables de résister à des tornades. Si tout est validé par l'Autorité de sûreté nucléaire, le réacteur repartira pour dix années d’activités. Il y aura ensuite un nouveau contrôle décennal, et, pourquoi pas, une nouvelle prolongation.