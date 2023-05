VIDÉO - Cérémonies de mariages : le grand embouteillage

Le grand jour approche pour Christelle et Franck. Ils ont rêvé et préparé leur mariage célébré dans le Domaine de la Ferme Quentel à Gouesnou (Finistère), mais il a fallu faire quelques concessions. Pas de mariage en mai comme espéré, mais un peu plus tôt, en avril. Le calendrier du domaine s’est très vite rempli. Pour la gérante, la saison des mariages s’allonge. Ce cru 2023 s’annonce comme une année record, et 2024 affiche déjà complet d’avril à septembre. Alors, pour ceux qui veulent s’unir aux beaux jours, "2025 a démarré", résume-t-elle dans le reportage de TF1 en tête de cet article.