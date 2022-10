Ces clients ne paient qu'en bons d'achat

Pauline et Marie sont des clientes atypiques. Pour payer leurs courses, ces jumelles ne sortent plus leurs cartes bleues, mais des cartes prépayées. Elles les achètent par l'intermédiaire d'une coopérative de consommateurs. Plus elles utilisent ces cartes, plus elles cumulent des points de fidélité. Pour chaque dépense, c'est quelques centimes ou euros de gagnés.