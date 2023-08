VIDÉO - Ces enseignes qui vous font un cadeau le jour de votre anniversaire

Des plats gratuits au restaurant, une place offerte au cinéma et même une balade en bateau sur la Seine gratuite, voilà quelques-uns des avantages proposés par certaines grandes marques le jour ou le mois de votre anniversaire. On peut aussi obtenir des codes de réduction ou des promotions sur des vêtements, des produits de beauté, de la papeterie. Presque tous les secteurs sont concernés et les enseignes font tout pour vous en informer. Il n'y a qu'à ouvrir votre boite mail le jour de votre anniversaire. Mais êtes-vous prêts à y succomber ?

Beaucoup n'y pensent pas. Pour les autres, il faut voir l'avantage de la réduction. "Si c'est que 5%, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant", avance ainsi une jeune femme. Et pour bénéficier de ces réductions, les conditions sont nombreuses. Vous devez souvent avoir la carte de fidélité de l'entreprise. Elle vous impose de remplir un formulaire pour enregistrer vos données personnelles. Dans bien des cas, il faut aussi dépenser un certain montant avant d'obtenir votre cadeau. C'est à se demander si ces offres profitent vraiment aux clients.