A-t-on le droit de briser la vitre d'une voiture pour sauver un enfant ou un chien ?

On parle de "syndrome du bébé oublié". La semaine dernière encore, un enfant de deux ans est décédé après avoir été enfermé plusieurs heures dans une voiture garée en plein soleil, dans le village de O Porriño, dans le nord-ouest de l'Espagne. Aussi insensé puisse-t-il paraitre, le phénomène, dramatique, se répète chaque été, en France comme ailleurs. L'an dernier, deux bébés de 14 mois étaient morts d'hyperthermie et de déshydratation, l'un à Saint-Nazaire et le second à Bordes, après que leurs parents aient pris leurs postes de travail respectifs, les oubliant dans la voiture sans les déposer à la crèche.

Mais il arrive aussi que des sauvetages in extremis se produisent, notamment grâce à l'intervention de passants ayant eu la présence d'esprit de donner l'alerte ou d'intervenir. Bien souvent, de premiers symptômes typiques interpellent, à commencer par un état d'inconscience, voire convulsif.