Fortes chaleurs : la location de piscine entre particuliers cartonne

La location permet à Dominique compenser les frais d'entretien. Cette année, elle a dû dépenser 6000 euros à cause d'une réparation inattendue. Dès qu'il fait beau, les réservations sont assurées, quitte à avoir des inconnus dans sa piscine. "La maison, je ne la louerais pas, mais en louant la piscine, la maison vit et ce n'est pas désagréable", se réjouit la propriétaire.

Sur Internet, les annonces se multiplient. En quelques clics, il est possible de réserver une piscine à l'heure ou à la journée. Il est également possible de rajouter quelques options comme "serviettes", "barbecue", et même "four à pizza".

Cette activité est en pleine effervescence cet été. "On est à peu près dans un fois 2 par rapport à l'année dernière, certains jours, on est à fois 3, fois 4 autour des grosses villes où il n'y a pas la mer", explique Raphaëlle de Monteynard, fondatrice de la plateforme Swimmy. "A Paris, Lyon, Toulouse, cela fonctionne très bien", ajoute-t-elle.