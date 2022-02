VIDÉO - Chameaux, yacks, watusis... les animaux inattendus du Salon de l'agriculture

En plus de ces animaux peu fréquents dans les fermes françaises, il est possible de croiser d’impressionnants yacks que l’on trouve normalement dans l’Himalaya. Pour la première fois, des watusis, zébus d’Afrique de l’Est dotés de grandes cornes, sont aussi présents. Yann Lienard en élève plusieurs près de Maubeuge, dans le Nord, et à l'entendre, c'est presque un animal comme un autre. "Ça reste une vache comme on peut l’imaginer. C’est du lait, c’est de la viande", résume-t-il.

Julien Job, lui, s'est lancé dans l'élevage de chameaux et dromadaires. Il en a plus de 70 dans son exploitation. "On s'en sert un peu comme des chevaux pour faire du tourisme, des balades", raconte-t-il. En plus de l'agrotourisme, il récupère également le lait des chamelles. "Une vache va produire entre 20 et 30 litres par traite. Nous, on est entre trois et cinq litres donc beaucoup moins. Par contre, c’est un concentré d’énergie", vante l'exploitant, qui assure que ces nouvelles saveurs peuvent intéresser de plus en plus de consommateurs.