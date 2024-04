VIDÉO - Champs-Élysées : pourquoi le luxe remplace les enseignes populaires ?

Les Champs-Élysées ont opéré une véritable métamorphose en 30 ans. Autrefois lieu de sortie populaire pour les Parisiens et les touristes, l'avenue est désormais réservée à une clientèle du luxe. Pourquoi un tel revirement ? Pour le savoir, une équipe du 20H de TF1 a interrogé des acteurs majeurs de ce lieu historique.

Elle a beau être située sur l'une des avenues les plus célèbres du monde, là où se promènent, chaque année, 100 millions de visiteurs, cela n'a pas suffi. La Fnac des Champs-Élysées ne trouve plus sa clientèle. Lourdement déficitaire, le magasin tirera le rideau d'ici à décembre 2024, après 25 ans d'activité. "C'est peut-être aussi un signe sur l'évolution de la société, les gens s'intéressent un petit moins à la culture", avance un passant. "C'est vraiment dommage car la Fnac est une enseigne emblématique en France", lance une habituée des lieux avant de conculre : "Si la Fnac ferme, je ne sais pas ce qui reste."

Des loyers exorbitants

Certainement pas le Virgin Megastore, ni les boutiques H&M et Promod. En 30 ans, ce sont même neuf cinémas qui ont mis la clé sous la porte, dont le Gaumont Marignan en novembre 2023. L'UGC Normandie, en place depuis les années 30 et qui a vu défiler sous son plafond étoilé Bourvil, Yves Montand ou Simone Signoret, est, lui aussi, sur la sellette. Des enseignes populaires, culturelles, remplacées pour la plupart, par des boutiques un peu plus haut de gamme. Disney Store a cédé la place à Levi's, le cinéma Gaumont à Lacoste, Zara Home à Calvin Klein, par exemple.

On voit du Prada, du Chanel, Longchamp et ce n'est pas pour tout le monde. José Russeau, historique kiosquier de l'avenue des Champs-Élysées

La raison de ces fermetures, notamment, c'est le montant des loyers devenu exorbitant. En 20 ans, il a doublé pour s'établir aujourd'hui à 20.000 euros du mètre carré par an. Pour vous donner une idée, cela représente, pour les plus grands magasins, un budget allant jusqu'à dix millions d'euros à l'année. Cette hausse fulgurante s'explique particulièrement par l'arrivée en masse des touristes asiatiques depuis 20 ans.

"Ces touristes passent forcément par les Champs-Élysées et les marques présentent réalisent des chiffres d'affaires extrêmement élevés et d'autres marques veulent absolument aussi arriver sur l'avenue. Et si tout le monde veut venir, cela entraîne une augmentation des loyers", explique Afif Haddar, directeur général des ventes à Alain Afflelou. Des places rares et chers, auxquelles peuvent prétendre les marques de luxe. Louis Vuitton est la première à s'installer. En 2005, succès immédiat. Et depuis les années 2000, le nombre de boutiques de luxe a été multiplié par 30. Elles représentent aujourd'hui 25 % de l'offre.

Une métamorphose qu'observe silencieusement José Russeau, historique kiosquier dans l'avenue. "On voit du Prada, du Chanel, Longchamp et ce n'est pas pour tout le monde", déplore-t-il dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. "C'est Paris, bon sang, la ville la plus visitée du monde", poursuit le vendeur. Les boutiques plus accessibles ont-elles disparus ? La réponse est non. Mais pour conserver leur place, elles ont dû s'adapter.

Ce vendeur de lunettes, par exemple, à développer toute une gamme de montures spéciale Champs-Élysées. Comme cette paire d'une valeur de 11. 800 euros, entièrement en or. L'avenue est-elle devenue hors de prix ? "C'est le retour d'un grand nombre d'enseignes, elles ne sont pas plus populaires que luxueuses, elles sont simplement plus nombreuses", estime Marc-Antoine Jamet, président du comité Champs-Élysées, également secrétaire général du groupe de luxe LVMH.