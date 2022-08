Changement climatique : les cépages oubliés à la rescousse

Alors, il faut agir et vite. Dans un laboratoire de l’Institut Français de Vignes et du Vin, les raisins sont comme des cobayes : étudiés, décortiqués, analysés. Une des solutions se trouve sans doute dans la bibliothèque d’Olivier Yobrégat : des ouvrages d’ampélographie. Il s’agit d’une discipline entre botanique et œnologie qui recense la plupart des cépages existants : les anciens, les oubliés ou même les disparus. Ils pourraient être aujourd’hui plus adaptés et plus résistants au changement climatique.