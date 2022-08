"Les grains sont complètement cramés" : les cépages oubliés à la rescousse des vignes françaises

Alors, il faut agir et vite. L’institut français de la vigne et du vin se penche sur la réhabilitation de ces anciens cépages, plus résistants aux changements climatiques. En effet, ils pourraient être aujourd’hui plus adaptés, voire plus résistants aux fortes chaleurs. "En France, nous avons 400 variétés qui font parties du patrimoine ampélographique, mais 40 d'entre elles représentent à peu près 95% de l'encépagement. Donc, il y a encore de la marge pour élargir la diversité cultivée", détaille Olivier Yobrégat de l’Institut français de la vigne et du vin.