Changer de nom devient plus facile : qui sont les Français qui le font ?

Ainsi, dans une étude de l'Ifop publiée en février dernier, 22% des Français disaient qu'ils souhaiteraient changer de nom de famille si cela leur était rendu possible par les pouvoirs publics. Ce qui va donc être le cas. À noter que ce chiffre varie en fonction de différents facteurs. De l'âge d'abord. En effet, si seulement 14% des plus de 65 ans déclarent vouloir changer leur patronyme, ils sont 37% chez les moins de 35 ans et même 47% chez les plus jeunes (18-24 ans). Du sexe ensuite, 17% des hommes envisageant un changement contre 26% des femmes. En revanche, aucune différence notable en la matière n'est à signaler en fonction des métiers.

Pour ce qui est des motivations, plusieurs tendances ressortent, quand bien même elles sont souvent plus complexes et propres à chaque individu. Déjà, de nombreuses personnes souhaitent se débarrasser de leur nom du fait de leur caractère ridicule. C'est dans cette optique que s'était renseignée Gladys Gros-désir, qui témoigne dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article (diffusé en novembre dernier), avant de renoncer à aller au bout. "Quand j’envoie un mail ou même que je me présente au téléphone, on ricane. Certains collaborateurs ne me prennent pas au sérieux à cause de mon nom de famille. Ils l’associent facilement à quelque chose de pornographique", confiait la femme de 28 ans.