Chaos à Mayotte : le naufrage d'un département français

C'est un paradis tropical à 8 000 kilomètres de Paris. Des forêts luxuriantes, des plages paradisiaques. L'un des plus beaux lagons du monde où l'on peut nager au milieu des tortues. Mais derrière cette carte postale, Mayotte, c'est surtout une immigration incontrôlée. Les plus grands bidons villes de France. Des bandes de jeunes qui volent et qui font régner la terreur. Des Français de Mayotte au bord de l'insurrection. Grande comme deux fois et demie l'île d'Oléron , Mayotte est le département le plus pauvre et le plus criminogène de France. Un territoire que la République a-t-elle perdu ?