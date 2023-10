VIDÉO - Charente-Maritime : une famille de réfugiés d'origine arménienne menacée d’expulsion vers la Russie

"Je ne veux pas que mon fils aille à la guerre." Asya Grigoryants nous a répété en boucle ce souhait. Cette mère de famille bien intégrée à Saintes craint pourtant d'être expulsée vers Belgorod, une ville russe située près de la frontière ukrainienne, à proximité de la zone de guerre. La famille, déboutée de sa demande d’asile le 30 juin 2023, est sous la menace d'une OQTF (Obligation de quitter le territoire français). Asya et ses quatre enfants ont fui deux pays en guerre différents en l'espace de deux ans.

En pleine guerre dans l'enclave du Haut-Karabagh, quand la famille d’Asya a quitté la ville de Hrazdan en Arménie et s’est exilée à Belgorod en Russie, leurs passeports arméniens leur ont été confisqués par les autorités russes. Ils ont été naturalisés russes et des passeports russes leur ont été délivrés. En février 2022, la Russie a envahi l’Ukraine.

Depuis Belgorod, Asya et ses enfants, Aleks (17 ans), Alla (11 ans) et les jumelles Liliana et Milana (3 ans), étaient aux premières loges. "Ça, c'est les roquettes," nous raconte aujourd'hui Aleks, montrant une vidéo sur son smartphone. On y voit, à travers une fenêtre, des missiles survoler une habitation.

Face à l'intensification du conflit à la frontière et au risque de voir un jour son fils partir sur le front en raison de la mobilisation russe, la mère a décidé de changer à nouveau de pays. À l'été 2022, la famille choisit de se rendre en France. C'est ainsi que depuis un an, tous les cinq vivent à Saintes, en Charente-Maritime.