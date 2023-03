VIDÉO - Face à l'afflux de visiteurs, l'île d'Aix veut disparaître... des brochures touristiques

C'est un petit bout de terre, qui fait à peine plus d'un kilomètre carré. Si l'ambiance est actuellement très calme sur les bateaux qui font la liaison chaque jour entre le continent et l'île d'Aix, c'est surtout parce que l'hiver est encore là. "On fait à peu près cinq traversées par jour, contrairement à l'été où l'on arrive à neuf par bateau", explique Benoît Costa, capitaine du Pierre Loti, sachant que deux navires sont sur les flots en période estivale.

C'est bien cette différence entre l'hiver et l'été qui inquiète le maire de la commune de l'Île-d'Aix. Pendant la belle saison, les bacs peuvent faire débarquer jusqu'à 8.000 personnes par jour. Au total, chaque année, ils sont 470.000 à fouler le sol aixois. Un afflux massif qui devient parfois ingérable. "Vous avez des bateaux qui arrivent et débarquent des passagers, d'autres qui attendent pour repartir. Vu la largeur de la jetée, c'est dangereux", juge le maire Patrick Denaud à notre micro. En 2021, une personne était même tombée l'eau.