Charles de Foucauld proclamé saint dimanche à Rome

Le chirurgien a été entendu et un psychiatre consulté. Puis à Rome, sept autres médecins indépendants se sont penchés sur ce cas et ont décidé qu’aucune explication scientifique ne peut être donnée. C’est la condition réclamée par le Pape pour crier officiellement au miracle. Ce qu'il a fait il y a 2 ans. "Une issue plus qu'inespérée" pour les collègues de Charles et son patron François Asselin. "On est tous heureux en sachant maintenant qu'il y a un sens à ce qui lui est arrivé malheureusement".