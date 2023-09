VIDÉO - Charles III au Sénat, tensions entre la Pologne et l'Ukraine, pénurie de médicaments... À la Une ce matin

Comme chaque matin, les équipes de la matinale de Jean-Baptiste Boursier vous présentent les actualités du jour à 7h. À la Une ce jeudi, le roi Charles III continue sa visite d'État de trois jours en France. Après son message "d'amitié" franco-britannique adressé lors d'un dîner au château de Versailles, le souverain tentera d'imprimer sa marque politique lors d'un discours devant les parlementaires français.

L'actualité, c'est aussi la Pologne qui a annoncé mercredi soir qu'elle ne fournissait plus d'armes à Kiev, une déclaration qui illustre les tensions de plus en plus vives entre les deux alliés, à un moment clé de la riposte de Kiev à l'invasion russe.

Autre temps fort, la possibilité de vendre les antibiotiques à l'unité dans les pharmacies en raison de la pénurie de médicaments. Un moyen d'éviter le gaspillage à l'approche des maladies hivernales.

Enfin, du côté de la météo du jour, de fortes pluies vont s'abattre sur le Sud-Est, où quatre départements (Drôme, Ardèche, Isère, Ain) sont concernés par une alerte orange pluie-inondation qui sera effective dans l'après-midi.