Chasse au "franglais" : ces mots dont l’Académie française ne veut plus

Si les interactions entre le français et l'anglais ont toujours existé, le phénomène s'est largement accéléré ces dernières années. "Click and collect", supérettes "city", "express" ou "drugstore", "OuiGo", "lunch", "take away"... les mots d'origine anglais envahissent notre quotidien. Ils se fraient même un chemin jusque dans les arcanes de la communication officielle et institutionnelle. Plusieurs marques - par exemple "ma french bank" pour La Poste, “Air France, France is in the air", pour Air France, "Know you can" pour Axa - optent pour des signatures ou slogans qui se veulent internationalisés. De même, certaines villes ou régions adoptent un positionnement similaire, comme Lyon ("Only Lyon"), Nice ("I love Nice"), la Loire ("My Loire Valley") ou encore la Sarthe ("Sarthe me up").