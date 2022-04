Chasse aux oeufs : le bonheur est dans le pré

Décor princier pour une deuxième chasse aux oeufs. Le château de Maisons-Laffitte, son architecture renaissance, un terrain de jeu inhabituel. Sur les lieux, la gourmandise se mérite. Des indices se glissent au milieu des oeuvres d'art, il y en a dix à trouver. "Il faut un peu chercher sur la feuille. Et après, on aura une récompense quand on aura tout fini", indique un petit garçon.