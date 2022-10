Chasse : de nouvelles règles pour éviter les accidents ?

À l'horizon, des chevreuils, mais pour cette partie de chasse du dimanche, Danny Frigot et ses amis se concentrent uniquement sur le petit gibier. "On évite les battues le dimanche matin, parce qu'il y a beaucoup de promeneurs (...) il faut être vigilant", rapporte Teddy Hervieu, chasseur. Car c'est lors des battues, où les chasseurs se réunissent par dizaines, que surviennent le plus d'accidents.