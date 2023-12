Éthylotests obligatoires, angle de tir… Les chasseurs de la Somme font monter la sécurité d'un cran

La Fédération des chasseurs de la Somme, une des trois les plus importantes dans l'Hexagone, a choisi de généraliser les éthylotests. D'autres mesures sont aussi mises en place pour assurer la sécurité des riverains.

Journée de chasse aux gros gibiers, particulièrement aux sangliers. Les chasseurs sont très sensibles à la sécurité. Tout commence beaucoup plus tôt. Le matin, petit déjeuner copieux sur la table : du lard, des terrines, du flan et quelques bouteilles de vin. Mais ce sera le seul repas de la journée.

"On arrête les repas du midi à la chasse. Vous savez ce que c'est. On fait un repas entre amis. On boit un verre de vin, deux verres de vin… J'ai vraiment souhaité supprimer ce moment de convivialité pour le reporter au soir", nous explique Yves Butel, président de la Fédération de la chasse de la Somme.

De nouvelles règles

Le repas qui pouvait être alcoolisé le midi avant de retourner à la chasse est donc terminé. Désormais, les chasseurs ont dans leur poche un éthylotest pour vérifier que tout va bien. Si c'est jaune, la chasse peut commencer. "On a distribué 6000 éthylotests dans le département. Si le responsable de chasse voit éventuellement un chasseur qui est sous l'emprise de l'alcool, il lui dira gentiment, 'fait un test'", détaille Emmanuel Lavoisier, directeur de la Fédération de la chasse de la Somme.

Tous les chasseurs doivent également porter une parka orange. De leur côté, les promeneurs peuvent aussi porter une chasuble orange pour être visibles, notamment dans les sous-bois. Un vêtement financé par les chasseurs.

Les règles autour de l'angle de tir ont aussi changé. Aujourd'hui, il y a les traqueurs qui font fuir les gibiers dans les bois et les tireurs qui sont à l'extérieur de la forêt. Ils doivent respecter une zone de tir très précise, délimitée par un angle de 30 degrés. Résultat ? Aucun accident de chasse n'est à déplorer dans la Somme cette année.