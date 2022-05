Château de Guédelon : les leçons des bâtisseurs du Moyen Âge

Le pari de départ est de n'utiliser que les matériaux et outils du Moyen Âge pour ériger une bâtisse comme au 13e siècle avec à la clé un apprentissage constant pour obliger chacun à une petite remise en forme physique. Car si l'idée est de transformer le fer en acier, la technique des bas fourneaux était-elle oubliée ? Et aucune notice de fabrication ne pouvait être exhumée. L'expérience pour renouer avec la connaissance. Le procédé a donc guidé tous les corps de métiers. Des ferrands et forgerons pour faire sortir une masse en feu les outils qui serviront sur le chantier ou encore ces curieux alchimistes repartis à la découverte des couleurs et révélées un rouge puissant d'une terre ocre après calcination.