Chauffage au bois : ce système, économe et "à la carte", d'un village alsacien

Des plaquettes de bois déchiquetées, c’est un combustible facile à trouver et surtout pas cher. Son prix imbattable de 20 euros le mètre cube, a permis de stopper l'envolée des coûts. "On en a aujourd'hui pour un peu plus de 30.000 euros de plaquettes, on en aurait aujourd'hui entre 150.000 et 200.000 euros de fiouls", se réjouit Pierre Geist, maire de Whesthoffen (Bas-Rhin), content des profits réalisés. "Avec ce qui se passe actuellement, c'est une très très bonne affaire", ajoute-t-il.

Deux silos assurent un mois de tranquillité. À Westhoffen, on a vu les choses en gros, les bâtiments communaux ont été isolés avant d’être reliés au circuit de chauffage, la mairie bien sûr, mais aussi la bibliothèque, la salle polyvalente, et même les lieux de culte.