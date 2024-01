VIDEO - Infiltrations, fissures... la colère d'habitants d'une résidence flambant neuve en Charente-Maritime

Les habitants d'un écoquartier flambant neuf de Lagord, en Charente-Maritime, essayent de se faire entendre depuis des mois, en vain. Ces derniers font face à une série de malfaçons à commencer par des infiltrations, des fissures et vivent pour certains avec seulement 14 degrés, faute de chauffage. Un expert vient enfin d'être désigné, mais aucune date n'a encore été fixée pour sa venue.

La situation s'éternise depuis le mois de juin, date de livraison des appartements, et les occupants sont à cran. Confrontés à des malfaçons en série, tous étages confondus, des habitants d'une résidence flambant neuve de Lagord, en Charente-Maritime, essayent d'en venir à bout, sans résultat pour l'heure. Dans ce contexte, certains sont même prêts à renoncer à l'achat de leurs logements.

C'est le cas de Virginie qui vient de demander à être relogée dans une résidence HLM. La jeune femme bénéficiait d'un dispositif qui lui permettait d'être locataire pendant un an avant d'acheter ensuite son logement ; mais malgré tous les frais déjà engagés, elle a changé d'avis. "C'était pour moi l'opportunité d'acheter un logement sur la communauté d'agglomération de La Rochelle qui est quand même un secteur très tendu et très cher. J'ai du me résoudre à renoncer à acheter cette maison puisque je ne vois pas le bout des malfaçons", explique-t-elle dans le reportage en tête de cet article.

"Ca ne peut pas durer"

Parmi les anomalies et dysfonctionnements dénoncés par les habitants, figurent en tête de liste des fuites d'eau dans des couloirs, des fissures à l'extérieur du bâtiment, colmatées tant bien que mal par des artisans passés à la va-vite, ou encore l'absence d'eau et de chauffage imputable à une pompe à chaleur défectueuse.

"Là actuellement il est à 17 mais mes voisins qui sont à côté ont 14", illustre Line, qui surveille attentivement son thermomètre. "Le soir, à 20h je suis dans mon lit parce qu'il fait très froid", explique-t-elle, emmitouflée dans plusieurs épaisseurs. Et d'ajouter : "Mes enfants habitent à une heure et je pense qu'à la fin de la semaine je vais aller passer quelques jours chez eux parce que ça ne peut pas durer".

"C'est usant"

C'est aussi l'avis de Marine, une toute jeune maman, qui ne pensait pas préparer les premiers bains de son bébé sans eau chaude. Tant bien que mal, à l'aide de casseroles, elle essaye d'obtenir les 37 degrés requis. "Ce n'est pas évident", déplore-t-elle, précisant qu'il y a "toujours un souffleur" dans la salle de bain et un chauffage dans la chambre du nourrisson. "Mais ça reste du bricolage et des conditions pas du tout pérennes et agréables", poursuit la jeune-femme agacée. "On a beau le signaler, rien ne change et ça c'est usant au quotidien."

Le promoteur affirme être de bonne foi et chercher à résoudre le problème de chauffage sans parvenir à en identifier la cause. Un expert vient enfin d'être désigné, mais aucune date n'a encore été fixée pour sa venue.

À la suite de notre tournage, des techniciens ont été dépêchés d'urgence, de nuit, pour intervenir, mais la situation ne s'améliore pas. La pompe à chaleur provoque désormais d'importantes nuisances sonores dans tout le bâtiment.