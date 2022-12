VIDÉO – "Hors de question" : face à la flambée des prix de l'énergie, ces Français se passent de chauffage cet hiver

Dans ce quartier populaire de Metz, Zilie, elle, vit dans le même logement depuis 40 ans sans utiliser le moindre chauffage, pour ne pas exploser son budget. Alors que l'hiver arrive, elle s'autorise une maigre une solution, en s'achetant pour 2 euros une petite couverture pour se couvrir. "Tout ça, pour éviter de tomber dans les dettes. Ce qui me fait peur, c'est de ne pas pouvoir un jour payer mon loyer, parce que j'ai connu la galère. Maintenant, la vie me fait peur", témoigne-t-elle.

Les factures d’énergie qui dévorent le budget, ce n’est pas nouveau en Moselle. En revanche, l’ampleur des appels au secours et la gravité de la situation, c’est du jamais-vu. "Au niveau des impayés en Moselle, on est sur un montant global de cumul des impayés qui est supérieur au reste de la France. On est autour de 850 euros par ménage qui vient en moyenne au Secours Catholique. Donc, c'est tout ce qu'on n'a pas pu payer jusqu'à présent et on a dépassé les délais accordés. Là, on est sur un cumul d'impayés qui met encore plus en difficulté les familles", analyse Alexis Garnier, délégué Meuse-Moselle au Secours Catholique.