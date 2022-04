Chef-d'oeuvre : la France miniature de Louis XIV

Prendre de la hauteur tout en restant les pieds sur terre. Sous les toits des Invalides, on a rétréci la France au 1/600, un petit centimètre pour six mètres de territoire. Vingt-six plans reliefs sont exposés comme des bouts de France, commandé par le ministre de la guerre de Louis XIV, il y a plus de trois siècles. Villes fortifiées, places fortes, bastions, de l'Atlantique à la Méditerranée... Un survol en trois dimensions de la défense du pays pensée par Vauban au XVIIIe siècle. Des maquettes qui avaient avant tout une vocation stratégique.