Chèque énergie bois : c'est le moment de faire votre demande

Tous les matins, Martine Cardon remplit son poêle avec des granulés de bois. Mais le problème est qu'il est de plus en plus coûteux. "L'année dernière, les sacs coûtaient entre 3,50 et 4, 50 euros, contre des sacs allant [aujourd'hui] jusqu'à 15 euros", précise-t-elle dans le reportage en tête de cet article.

Autant dire que ce matin-là, elle n'avait qu'une chose en tête : faire sa demande pour obtenir le fameux chèque bois. Rien de plus simple, il lui suffit de se connecter sur le site internet du gouvernement : chequeboisfioul.asp-public.fr, puis entrer son numéro fiscal et enfin transmettre une facture. Martine recevra au mois de février un chèque de 50 à 200 euros. Et selon les calculs de cette future bénéficiaire, "une aide de 100 euros, cela fait à peu près un mois" de chauffage. "C'est quand même appréciable", se réjouit-elle.