Chèque énergie bois : qui peut en bénéficier ?

Comme elle, 2,7 millions de Français vont en bénéficier. Ce chèque énergie bois varie de 50 à 200 euros, selon les revenus, mais il n’est pas pour tout le monde. Pour y avoir droit, il faut gagner au maximum 2260 euros par mois pour une personne seule et 4750 euros pour un couple avec enfant.

Cette aide exceptionnelle fait aussi les affaires des distributeurs. "Du coup, on a beaucoup plus de livraisons, et cela permet aux clients de payer moins cher", déclare Jérémie Vogel, livreur chez Europellet.