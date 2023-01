ENQUÊTE - Bordelais : que deviennent les châteaux achetés par des Chinois ?

L'histoire d'Hélène Pauly, que TF1 vous raconte dans le reportage en tête de cet article, est celle d'une désillusion. À 61 ans, elle regarde avec amertume ces dernières années au service d'un investisseur chinois. Responsable administrative d'un vignoble pendant neuf ans, elle n'aurait jamais imaginé finir sa carrière devant les Prud'hommes pour récupérer son salaire : "Il n'y avait aucune communication un peu empathique pour s'excuser : en Chine, c'était comme ça et si on n'était pas content, on pouvait partir", témoigne-t-elle.

À l'arrivée, trois ans de batailles devant le tribunal ont été nécessaires, avec le soutien de la CFDT, pour obtenir la résiliation du contrat de travail. Au bout du compte, Hélène Pauly et ses collègues ont obtenu justice, mais les huissiers ont dû saisir des stocks de vin pour assurer les salaires n'ayant pas été payés en totalité : "Les cotisations n'étaient pas payées, les différentes taxes non plus... Comment on peut laisser trainer les choses comme ça ?", interroge-t-elle.