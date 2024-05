Choose France : des milliers d’emplois à la clé

Lundi, c’est au Château de Versailles que Macron va recevoir des chefs d’entreprises étrangers. Le sommet s’appelle "Choose France" : il s'agit d’inciter les investisseurs à venir s’installer chez nous.

Avec une moisson "record" selon l'Elysée de 56 projets pour 15 milliards d'euros, et la perspective de 10.000 emplois créés, les annonces du 7ème sommet Choose France qui se tient lundi touchent aux domaines-phares de l'intelligence artificielle, de la santé et de la finance mais aussi de la décarbonation. Dans la Marne, le géant canadien du frit vient ainsi d’annoncer un investissement inédit de 350 millions d’euros, notamment pour moderniser les outils de production dans le Pas-de-Calais et la Marne. De la performance pour rester compétitif, car la France est le plus gros marché européen de l’entreprise. Une trentaine d’emplois y seront créées.

Mais pour d’autres projets, c’est beaucoup plus : une cinquantaine d’embauches pour IBM. Microsoft, le géant du numérique, annonce pour sa part 200 emplois en Alsace, tandis que ce sera une centaine pour AstraZeneca dans le nord, et 200 en Nouvelle-Aquitaine dans le secteur de l’énergie.

L’entreprise KL1 devrait installer une usine de raffinage de nickel pour batteries électriques sur un terrain. Au total, 300 millions d’investissements, dans un territoire marqué par la fermeture de l’usine Ford en 2019.

Les habitants s’interrogent sur le projet et craignent des conséquences écologiques. Le plus gros pourvoyeur d’emplois et d’investissement, c’est Amazon, avec la création de 3000 postes et plus d’1,2 milliard d’euros d’investissement.