Christopher Coutanceau, le cuisinier pêcheur

La carte de Christopher Coutanceau ne compte que quinze plats. Vous avez le choix entre araignées de mer et caviar, langoustine en deux cuissons et ses huîtres grillées, ou encore dorade en croûte de sel, et déclinaison de homard. Évidemment, vous ne mangerez ni viande ni volaille. L'océan est partout, même dans le dessert. Un hommage à la faune et à la flore qui se découvrent à marée basse. Un dessert marin unique au monde a fait la réputation du chef.