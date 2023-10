CHU de Nantes : un chantier au budget titanesque

Chaque jour, le futur CHU de Nantes se révèle un peu plus. Un chantier titanesque que les équipes de TF1 ont suivi pendant plusieurs semaines. Situé au cœur de la ville, avec une surface de dix hectares, ce nouvel équipement est prévu pour ouvrir dans quatre ans.

Comme la direction de l'hôpital, qui voit dans ce futur équipement un progrès, le Dr Romain Deransy, médecin anesthésiste-réanimateur, estime que la prise en charge des patients sera considérablement améliorée. "Si on prend l'exemple d'un traumatisé de la route qui doit bénéficier d'une chirurgie digestive et d'une chirurgie thoracique, actuellement les structures sont à deux endroits différents de la ville de Nantes et dans le futur ce sera au même endroit", illustre ce dernier dans le reportage en tête de cet article.