Cirque : sur la piste aux étoiles, des élèves deviennent des artistes

Saviez-vous que l'une des plus grandes écoles de cirque au monde se trouve dans l'Hexagone ? À Châlons-en-Champagne (Marne), elle est ultra-sélective, et elle forme des artistes brillants qui nous émerveillent.

La nouvelle génération du cirque casse les codes. De jeunes artistes jonglent entre l'acrobatie, la danse, le théâtre et le cabaret. L'équipe de TF1 les filme un soir de première à La Villette à Paris. La 35ᵉ promotion présente son spectacle de fin d'études, après trois années passées dans l'une des plus réputées écoles de cirque du monde.

Avant d'enthousiasmer le public, ils ont effectué leur formation à Châlons-en-Champagne (Marne), au CNAC, le Centre National des Arts du Cirque. Et, comme vous pouvez le voir dans le sujet en tête de cet article, ils ont tous une spécialité : la voltige, l'équilibre ou cet agrès très à la mode appelé la "roue Cyr", qui se présente comme un tube en forme de cercle, souvent en inox, robuste et plutôt léger. Plus d'images dans le sujet de TF1 ci-dessus.