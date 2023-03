VIDÉO - Cirques avec animaux : les villes qui les interdisent en ont-elles le droit ?

Ici, pas d’animaux sauvages. Dromadaires, chameaux, lamas... C’est à s’y méprendre, mais ce sont bien des animaux domestiques. Le problème est que pour les mairies, la confusion est récurrente. "C’est ça le problème. C’est qu’il y a beaucoup de communes qui nous refusent. Pourtant, ce sont des animaux domestiques. Il ne faut pas confondre avec les animaux sauvages", affirme Cynthia Combellas, gérante du cirque Rico Zavatta.

Ce cirque a dû essuyer de nombreux refus avant de s’installer à Decazeville (Aveyron). Une situation qui se généralise depuis cinq ans. "Ici, avant, on aurait fait qu’un week-end. Mais comme on a du mal à trouver des villes, on va faire la semaine. Et il suffit qu’il y ait une famille ou deux dans la commune qui vont se plaindre parce qu’il y a un cirque avec des animaux pour que ce soit fini. Les cirques comme nous vont s’éteindre", déplore Alexandre Combellas, directeur du cirque Rico Zavatta.