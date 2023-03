Cocaïne, la descente aux enfers

La cocaïne est consommée dans les soirées sans tabou, parfois à la vue de tous. Sa consommation est passible d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. La coke est un puissant stimulant qui provoque une forte désinhibition. Dès la première prise, la cocaïne peut provoquer des troubles cardiaques pouvant mener à l'infarctus et des accidents cardiovasculaires. D'après l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, 600 000 personnes prennent régulièrement de la cocaïne. Son usage a été multiplié par quatre en 20 ans et touche aujourd'hui tous les milieux sociaux. Certains en prennent même au travail pour se stimuler.