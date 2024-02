"C'est rien" : les annonces sur les salaires et les retraites n'ont pas convaincu ces agriculteurs

Pour mettre fin au mouvement de colère, l'État lâche du lest. Des aides de 400 millions d'euros ont été annoncées en faveur des agriculteurs. Pour certains, ce n'est pas assez.

Comme des milliers d'agriculteurs, François Géraud a suivi attentivement les annonces du gouvernement jeudi. À 28 ans, cet éleveur bovin se dégage 800 euros net par mois. Les aides de 150 millions d'euros de soutien fiscal et social pour les éleveurs a particulièrement retenu son attention. Cette enveloppe lui paraît insuffisante. "Aujourd'hui, 150 millions d'euros si on divise par le nombre d'éleveurs, ça fait 1000 euros. Sur une exploitation comme la mienne, ça représente une facture de gazole pour une durée de deux semaines. C'est rien", déplore l'éleveur dans la vidéo en tête de cet article.

400 millions sur la table

Pour calmer la colère des agriculteurs, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures de soutien financier, sur le gazole non-routier (GNR), par exemple, et des aides pour les filières les plus fragiles. Environ 150 millions d'euros pour l'élevage, mais aussi 80 millions d'euros pour les viticulteurs et 50 millions pour la filière bio. Tout compris, 400 millions d'euros ont été mis sur la table par Gabriel Attal et ses ministres.

Autre annonce majeure, une réforme des pensions de retraite des agriculteurs. Les discussions s'orientent sur un calcul sur les 25 meilleures années de revenu. Christophe Daude, éleveur bovin de 44 ans, gagne 1000 euros par mois. Il n'est pas convaincu. "Certes, des années sont meilleures que d'autres, mais généralement la fluctuation n'est jamais très élevée. Prendre les 25 meilleures années, pourquoi pas. Mais vu que ce sont des années qui ne sont guère meilleures que les années d'avant, ça fera une retraite bien moyenne", dit-il légèrement désabusé. L'entrée en vigueur de cette réforme n'a pas encore été tranchée. Jeudi soir, le gouvernement a annoncé qu'il allait présenter un texte de loi dans les prochaines semaines.